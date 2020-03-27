В Приморье сообщили о стабилизации ситуации с покупательским ажиотажем
- АГН «Москва»
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Об этом говорится на сайте правительства региона.
«Специалисты Министерства промышленности и торговли Приморья проводят ежедневный мониторинг цен в торговых сетях... Как отметили в министерстве, ажиотаж среди покупателей спал. На сегодняшний день продукты в магазинах в наличии, повышения цен на них нет», — указывается в заявлении.
По данным властей, также стабилизировались цены на овощи.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах.