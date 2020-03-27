В Приморье сообщили о стабилизации ситуации с покупательским ажиотажем

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Власти Приморья заявили, что ажиотаж среди покупателей в торговых сетях региона спал.
В Приморье сообщили о стабилизации ситуации с покупательским ажиотажем
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Специалисты Министерства промышленности и торговли Приморья проводят ежедневный мониторинг цен в торговых сетях... Как отметили в министерстве, ажиотаж среди покупателей спал. На сегодняшний день продукты в магазинах в наличии, повышения цен на них нет», — указывается в заявлении.

По данным властей, также стабилизировались цены на овощи.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах.

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