Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах

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В российских магазинах хватает продуктов, продажа бакалеи увеличилась с 40 до 60%, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Продуктов хватит 100%. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи с 40 до 60%», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, ранее Минпромторг рекомендовал торговым сетям делать запас на 21 день. Продукты при этом уходили за три дня. Теперь же министерство рекомендовало делать закупки «из расчёта на 60 дней», пишет агентство.

«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов»,  подчеркнул Мантуров.

Ранее в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко заявили, что власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. В настоящее время он наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Также Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор поручили подразделениям не допускать препятствования свободному движению импорта продуктов в России.

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