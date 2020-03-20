Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

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Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. В настоящее время он наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
  • © РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Уже начата работа с администрациями регионов для реагирования на случай повышенного спроса», — цитирует службу РИА Новости.

В субъектах страны органы власти ориентированы на создание необходимых условий, чтобы «все форматы торговли непрерывно имели возможность оперативно поставлять и выкладывать продукцию», уточнили там.

Ранее начальник психологический службы Томского госуниверситета Азамат Найман прокомментировал ситуацию с повышением спроса на товары в российских продовольственных магазинах. По его словам, массовую скупку товаров можно охарактеризовать как «легальный способ успокоиться, урегулировать своё эмоциональное состояние».

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.

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