Эксперт оценил ситуацию с повышением спроса на продукты в России

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Начальник психологический службы Томского государственного университета Азамат Найман прокомментировал ситуацию с повышением спроса на товары в российских продовольственных магазинах.
Эксперт оценил ситуацию с повышением спроса на продукты в России
  • globallookpress.com

«Такая реакция обычно вызывается страхом перед неизвестным. СМИ сейчас пестрят новостями о том, что массово всё скупают, люди боятся, что для них ничего не останется», — отметил он в беседе с порталом vtomske.ru

По мнению специалиста, массовую скупку товаров можно охарактеризовать как «легальный способ успокоиться, урегулировать своё эмоциональное состояние».

Он полагает, что пандемия коронавируса — новая ситуация, с которой столкнулись люди, а желание обеспечить себя едой — первобытный защитный механизм человека.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин прокомментировал ситуацию с количеством продовольствия в регионе.

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