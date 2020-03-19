Эксперт оценил ситуацию с повышением спроса на продукты в России

Начальник психологический службы Томского государственного университета Азамат Найман прокомментировал ситуацию с повышением спроса на товары в российских продовольственных магазинах.

«Такая реакция обычно вызывается страхом перед неизвестным. СМИ сейчас пестрят новостями о том, что массово всё скупают, люди боятся, что для них ничего не останется», — отметил он в беседе с порталом vtomske.ru.

По мнению специалиста, массовую скупку товаров можно охарактеризовать как «легальный способ успокоиться, урегулировать своё эмоциональное состояние».

Он полагает, что пандемия коронавируса — новая ситуация, с которой столкнулись люди, а желание обеспечить себя едой — первобытный защитный механизм человека.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин прокомментировал ситуацию с количеством продовольствия в регионе.