Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России
«Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе», — цитирует Интерфакс Мишустина.
Он уточнил, что мониторинг будет осуществлятся в каждой торговой сети и аптечной организации.
Мишустин добавил, что мониторинг будет касаться продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.
Ранее начальник психологический службы Томского государственного университета Азамат Найман прокомментировал ситуацию с повышением спроса на товары в российских продовольственных магазинах.