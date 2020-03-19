Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.

«Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе», — цитирует Интерфакс Мишустина.

Он уточнил, что мониторинг будет осуществлятся в каждой торговой сети и аптечной организации.

Мишустин добавил, что мониторинг будет касаться продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Ранее начальник психологический службы Томского государственного университета Азамат Найман прокомментировал ситуацию с повышением спроса на товары в российских продовольственных магазинах.

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