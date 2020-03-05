Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал об основных жалобах предпринимателей
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Об этом сообщает телеканал «360».
В прошлом году к омбудсмену за помощью обратились почти 2 тыс. бизнесменов.
«В 2019 году вопросы защиты бизнес-сообщества от неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов продолжают оставаться самыми распространёнными», — сказал Головнёв.
Второе место занимают административные барьеры. Третью строчку поделили нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок и вопросы по земельно-имущественным отношениям.
Ранее член Общественной палаты России, правозащитник Илья Ремесло в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин на коллегии МВД призвал сотрудников правоохранительных органов не видеть в бизнесменах нарушителей, а защищать их интересы.