Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал об основных жалобах предпринимателей

Уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв рассказал об основных жалобах представителей бизнеса.

Об этом сообщает телеканал «360».

В прошлом году к омбудсмену за помощью обратились почти 2 тыс. бизнесменов.

«В 2019 году вопросы защиты бизнес-сообщества от неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов продолжают оставаться самыми распространёнными», — сказал Головнёв.

Второе место занимают административные барьеры. Третью строчку поделили нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок и вопросы по земельно-имущественным отношениям.

Ранее член Общественной палаты России, правозащитник Илья Ремесло в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин на коллегии МВД призвал сотрудников правоохранительных органов не видеть в бизнесменах нарушителей, а защищать их интересы.