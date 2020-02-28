Власти Татарстана поддержали идею присвоить Казани звание «Город трудовой доблести»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею присвоить Казани звание «Город трудовой доблести».
Власти Татарстана поддержали идею присвоить Казани звание «Город трудовой доблести»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

На заседании Казгордумы глава республики отметил, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 700 тыс. жителей Татарстана. Не вернулись 356 тыс. Многие были казанцами.

«В городе была сосредоточена вся наука Советского Союза, мы выпускали самолёты для фронта, работали госпитали. Конечно, мы будем бороться, чтобы получить звание города трудовой доблести», — заявил Минниханов.

Ранее Госсовет Татарстана поддержал предложение присвоить Казани звание «Город трудовой доблести».

НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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