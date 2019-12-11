В Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы

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В Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы — с 10 тыс. до 25 тыс. рублей, сообщает НСН.
В Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы
  • РИА Новости

Дополнительные меры поддержки, а также подготовку региона к празднованию 75-летия Победы обсуждали на пресс-конференции губернатора Игоря Рудени.

Кроме того, принято решение о добавлении к числу получателей единовременной выплаты новых категорий граждан. Впервые её получат труженики тыла, а также вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны и дети войны, статус которых официально утвердил региональный закон в 2019 году.

Ранее Newinform сообщал, что на эти цели планируется направить свыше 200 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об увеличении в 2020 году в России выплат ветеранам Великой Отечественной войны с инвалидностью до 46,6 тыс. рублей в месяц.

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