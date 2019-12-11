Голикова заявила об увеличении выплат ветеранам войны в 2020 году

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об увеличении в 2020 году в России выплат ветеранам Великой Отечественной войны с инвалидностью до 46,6 тыс. рублей в месяц.

Об этом она заявила в ходе 41-го заседания российского организационного комитета «Победа».

По словам Голиковой, в 2019 году по сравнению с 2018 годом материальное обеспечение, включающее в себя пенсионное обеспечение и ежемесячную денежную выплату, увеличилось в среднем на 5% и достигло почти 44 тыс. рублей для участников войны с инвалидностью, более 30 тыс. рублей — для их вдов.

«В 2020 году эти цифры изменятся и составят соответственно от 32,3 тыс. рублей у вдов военнослужащих до 46,6 тыс. рублей у участников войны, имеющих инвалидность», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что региональным властям необходимо знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их обращения.