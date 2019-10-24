В Петербурге одобрили единовременную выплату ветеранам в связи с 75-летием Победы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием победы, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Размер выплат — от 3 тыс. до 7 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 мая 2020 года. Перечислять средства будут в автоматизированном порядке в случае наличия данных о гражданине в Электронном социальном регистре населения Петербурга. В других случаях горожанам следует ждать средств со стороны районных администраций.

Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-летию Победы.