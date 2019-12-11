Путин призвал глав регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что региональным властям необходимо знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их обращения.
Путин призвал глав регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе 41-го заседания российского организационного комитета «Победа». 

«Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», — заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что при проведении Года памяти и славы по случаю 75-летия Победы необходимо «исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий». 

Ранее ветеран Великой Отечественной войны из Ейска Сергей Терлеев поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы и рассказал RT, что с нетерпением дожидается этой поездки.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

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