Путин призвал глав регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе 41-го заседания российского организационного комитета «Победа».
«Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», — заявил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что при проведении Года памяти и славы по случаю 75-летия Победы необходимо «исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий».
Ранее ветеран Великой Отечественной войны из Ейска Сергей Терлеев поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы и рассказал RT, что с нетерпением дожидается этой поездки.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.