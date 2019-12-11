«Максимально чутко реагировать на просьбы ветеранов»: Путин об обязанностях чиновников

Президент Владимир Путин провёл в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета «Победа». Основными темами повестки дня стали подготовка к проведению Года памяти и славы, сохранение памяти о Великой Отечественной войне и предотвращение фальсификации её истории. Кроме того, обсуждались меры поддержки ветеранов, деятельность поисковых отрядов и военно-мемориальная работа. RT вёл прямую трансляцию.