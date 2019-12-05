Ветеран из Ейска поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы

Ветеран Великой Отечественной войны из Ейска Сергей Терлеев поблагодарил президента Владимира Путина за приглашение на парад Победы и рассказал RT, что с нетерпением дожидается этой поездки.

«Конечно, с радостью поеду к вам. Я благодарен за то, что меня позвали на День Победы в Москву и я вспомню свою эпоху. Жалко, что все ребята из моего военного расчёта уже погибли, только я остался и на парад поеду один», — заявил Терлеев.

По его словам, в годы войны он служил водителем в артиллерии в 460-м отдельном артиллерийском батальоне и дошёл до Берлина. Побывать на параде — его давняя мечта.

После войны Терлеев работал инженером в тресте в Министерстве мелиорации СССР: занимался строительством систем орошения по всему Советскому Союзу.

«Я часто бывал в Москве, но на парад так попасть и не получилось», — рассказал ветеран.

В настоящее время он находится на отдыхе в санатории.

«Я на профилактике, чувствую себя нормально и жду своей поездки», — добавил Терлеев.

На Международном форуме добровольцев волонтёры рассказали Путину о 96-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Ейска, который хотел попасть на парад Победы и обращался с этой просьбой на прямую линию.

«Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее, почётное место, так, чтоб удобно было сидеть и он всё видел», — сказал президент.

В середине июня Путин подписал указ о юбилейной медали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.