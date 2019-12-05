Ветеран из Ейска поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы

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Ветеран Великой Отечественной войны из Ейска Сергей Терлеев поблагодарил президента Владимира Путина за приглашение на парад Победы и рассказал RT, что с нетерпением дожидается этой поездки.
Ветеран из Ейска поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы

    «Конечно, с радостью поеду к вам. Я благодарен за то, что меня позвали на День Победы в Москву и я вспомню свою эпоху. Жалко, что все ребята из моего военного расчёта уже погибли, только я остался и на парад поеду один», — заявил Терлеев.

    По его словам, в годы войны он служил водителем в артиллерии в 460-м отдельном артиллерийском  батальоне и дошёл до Берлина. Побывать на параде — его давняя мечта.

    После войны Терлеев работал инженером в тресте в Министерстве мелиорации СССР: занимался строительством систем орошения по всему Советскому Союзу.

    «Я часто бывал в Москве, но на парад так попасть и не получилось», — рассказал ветеран.

    В настоящее время он находится на отдыхе в санатории.

    «Я на профилактике, чувствую себя нормально и жду своей поездки», — добавил Терлеев.

    На Международном форуме добровольцев волонтёры рассказали Путину о 96-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Ейска, который хотел попасть на парад Победы и обращался с этой просьбой на прямую линию.   

    «Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее, почётное место, так, чтоб удобно было сидеть и он всё видел», — сказал президент.

    В середине июня Путин подписал указ о юбилейной медали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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