Путин учредил медаль в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о юбилейной медали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«В ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны постановляю: учредить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе также сообщается, что медаль изготовят из металла серебристого цвета.

На лицевой стороне медали будет изображена фигура воина-победителя с пистолетом-пулемётом Шпагина, пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!».

Ранее Путин заявил, что парад Победы в Москве в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл замечательно и без сбоев.