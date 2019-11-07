В Севастополе рассказали об объёме поддержки вдов ветеранов
- РИА Новости
Всего из бюджета города будет выделено около 4 млн рублей.
«У нас 38 человек уже подтверждены и два человека в рассмотрении. Сумма компенсации каждому — 100 тыс. рублей», — отметил директор ведомства Станислав Борисенко.
По его словам, решение по выделению субсидии принимает специально созданная комиссия, которая оценивает состояние жилья вдов ветеранов. Специалисты фиксируют необходимость проведения капитального ремонта и оформляют соответствующие документы.
Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием победы.