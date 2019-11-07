В Севастополе рассказали об объёме поддержки вдов ветеранов

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В департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя рассказали о выделении бюджетных средств на проведение капитального ремонта жилья вдов ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости Крым.
В Севастополе рассказали об объёме поддержки вдов ветеранов
  • РИА Новости

Всего из бюджета города будет выделено около 4 млн рублей.

«У нас 38 человек уже подтверждены и два человека в рассмотрении. Сумма компенсации каждому — 100 тыс. рублей», — отметил директор ведомства Станислав Борисенко.

По его словам, решение по выделению субсидии принимает специально созданная комиссия, которая оценивает состояние жилья вдов ветеранов. Специалисты фиксируют необходимость проведения капитального ремонта и оформляют соответствующие документы.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием победы.

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