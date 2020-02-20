Госсовет Татарстана поддержал предложение присвоить Казани звание «Город трудовой доблести»
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- РИА Новости
Как сообщает «Бизнес Online», решение было принято единогласно.
Ко Дню Победы в каждом из городов, получивших новое звание, появится стела. Известно, что подавать заявку намерены Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск и Саратов.
«Надеемся, что Казань при поддержке властей города и региона получит заслуженное звание», — заявил заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.