Госсовет Татарстана поддержал предложение присвоить Казани звание «Город трудовой доблести»

На сессии Госсовета Татарстана мэр Казани Ильсур Метшин предложил поддержать инициативу общественности о присвоении столице республики почётного звания «Город трудовой доблести».

Как сообщает «Бизнес Online», решение было принято единогласно.

Ко Дню Победы в каждом из городов, получивших новое звание, появится стела. Известно, что подавать заявку намерены Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск и Саратов.

«Надеемся, что Казань при поддержке властей города и региона получит заслуженное звание», — заявил заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.