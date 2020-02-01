Роспотребнадзор поручил усилить меры дезинфекции из-за коронавируса

Роспотребнадзор поручил властям регионов России усилить мероприятия по обеспечению дезинфекционного режима, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Высшим должностным лицам субъектов России... организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами питания, мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима», — говорится в документе.

Вместе с этим в постановлении указано, что необходимо обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение в течении 14 дней граждан КНР, имеющих вид на жительство в России, при возвращении из КНР и в случае появления симптомов коронавирусной инфекции провести их изоляцию и лабораторное обследование.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу и так далее, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в России, США, Сингапуре, Вьетнаме, ОАЭ, Германии, Франции и других государствах.

По последним данным, число заразившихся лишь в Китае достигло почти 12 тыс., а скончались уже 259 человек.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

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