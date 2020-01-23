В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали третьего человека

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что ещё один человек был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает ТАСС.

«Да», — сказали в комитете, отвечая на вопрос, достоверна ли информация о третьем госпитализированном с подозрением на коронавирус.

Аналогичную информацию РИА Новости сообщил и представитель городского управления Роспотребнадзора.

«Третий случай, который зарегистрирован вчера поздно вечером, — это гражданка КНР, приехавшая в Петербург в составе группы 20 января. Почувствовав недомогание, она обратилась в медпункт при гостинице, после чего была госпитализирована в инфекционную больницу имени Боткина», — рассказала собеседница.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения России заявила, что у двух пассажиров из аэропорта Пулково, у которых заподозрили 2019-nCoV, диагноз «коронавирус» был исключён.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

Различные государства мира уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по планете и даже заражать врачей.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 617, а два города уже изолированы из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.