Диагноз «коронавирус» у прибывших в Петербург из Китая мужчин исключён

Обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)», сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Диагноз — ОРВИ, у обоих. Продолжают лечение в инфекционной больнице», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что диагноз «коронавирус» у обоих мужчин исключён.

Ранее государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.

22 января сообщалось, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявлялось, в больницу были доставлены два человека с подозрением на ОРВИ — россиянин и гражданин КНР.

Городской комитет Петербурга по здравоохранению сообщил, что они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.