Диагноз «коронавирус» у прибывших в Петербург из Китая мужчин исключён
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- РИА Новости
«Диагноз — ОРВИ, у обоих. Продолжают лечение в инфекционной больнице», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что диагноз «коронавирус» у обоих мужчин исключён.
Ранее государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
22 января сообщалось, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявлялось, в больницу были доставлены два человека с подозрением на ОРВИ — россиянин и гражданин КНР.
Городской комитет Петербурга по здравоохранению сообщил, что они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.