В МВД рассказали о проверке аптек в России для борьбы с «наркоманией»
- РИА Новости
Об этом он сообщил на заседании Государственного антинаркотического комитета.
«С начала года осуществлено более пяти тысяч проверок аптечных организаций. Выявлено свыше одной тысячи административных правонарушений», — цитирует Колокольцева ТАСС.
Он отметил, что в связи с введением с 1 декабря уголовной ответственности за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ под действие статьи 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») подпадает в том числе сбыт «Прегабалина» и «Тропикамида», максимальное наказание за незаконный оборот которых составляет восемь лет лишения свободы.
Вместе с тем Колокольцев заявил о снижении числа лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных лекарственных препаратов в отдельных субъектах, а также сокращении потребления таких веществ в Ставропольском крае в два раза, в Северной Осетии — в полтора.
Ранее сообщалось, что в МВД создали в рамках ведомства группу по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков.
В начале сентября президент России Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.
В ноябре стало известно, что в МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.