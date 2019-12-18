В МВД рассказали о проверке аптек в России для борьбы с «наркоманией»

Короткая ссылка
Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о проведении проверок в российских аптеках для противодействия «аптечной наркомании».
В МВД рассказали о проверке аптек в России для борьбы с «наркоманией»
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«С начала года осуществлено более пяти тысяч проверок аптечных организаций. Выявлено свыше одной тысячи административных правонарушений», — цитирует Колокольцева ТАСС.

Он отметил, что в связи с введением с 1 декабря уголовной ответственности за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ под действие статьи 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») подпадает в том числе сбыт «Прегабалина» и «Тропикамида», максимальное наказание за незаконный оборот которых составляет восемь лет лишения свободы.

Вместе с тем Колокольцев заявил о снижении числа лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных лекарственных препаратов в отдельных субъектах, а также сокращении потребления таких веществ в Ставропольском крае в два раза, в Северной Осетии — в полтора.

Ранее сообщалось, что в МВД создали в рамках ведомства группу по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков.

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.

В ноябре стало известно, что в МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить