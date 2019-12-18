В МВД рассказали о проверке аптек в России для борьбы с «наркоманией»

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о проведении проверок в российских аптеках для противодействия «аптечной наркомании».

Об этом он сообщил на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«С начала года осуществлено более пяти тысяч проверок аптечных организаций. Выявлено свыше одной тысячи административных правонарушений», — цитирует Колокольцева ТАСС.

Он отметил, что в связи с введением с 1 декабря уголовной ответственности за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ под действие статьи 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») подпадает в том числе сбыт «Прегабалина» и «Тропикамида», максимальное наказание за незаконный оборот которых составляет восемь лет лишения свободы.

Вместе с тем Колокольцев заявил о снижении числа лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных лекарственных препаратов в отдельных субъектах, а также сокращении потребления таких веществ в Ставропольском крае в два раза, в Северной Осетии — в полтора.

Ранее сообщалось, что в МВД создали в рамках ведомства группу по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков.

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.

В ноябре стало известно, что в МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.