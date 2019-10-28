МВД поручено проработать увеличение штата для борьбы с наркотиками

Российский лидер Владимир Путин поручил МВД России представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин поручил МВД принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности, направленной на пресечение преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в интернете.

Кроме того, ведомству поручено подготовить с учётом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению численности штата и объёма финансирования органов внутренних дел России, а также по подготовке для них кадров с целью увеличения эффективности борьбы с оборотом наркотиков.

Также Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.