Путин поручил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков
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- РИА Новости
Как отмечается, оно было дано правительству по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.
Так, кабмину поручено внести изменения в законодательство, устанавливающие уголовное наказание за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета.
В июле Путин поручил проанализировать практику по делам о незаконном обороте наркотиков.
Ранее в Госдуме предложили наказывать за рекламу наркотических средств так же, как за их распространение.