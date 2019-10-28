Путин поручил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Путин поручил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как отмечается, оно было дано правительству по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

Так, кабмину поручено внести изменения в законодательство, устанавливающие уголовное наказание за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета.

В июле Путин поручил проанализировать практику по делам о незаконном обороте наркотиков.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за рекламу наркотических средств так же, как за их распространение. 

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