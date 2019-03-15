В Госдуме предложили ужесточить наказание за рекламу наркотиков

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Павел Астахов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать за рекламу наркотических средств так же, как за их распространение. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) парламентарий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за рекламу наркотиков
  • ©duma.gov.ru

Из документа следует, что крупные российские города страдают от незаконной рекламы наркотиков — в виде трафаретных граффити (на асфальте, стенах домов и др.), на бумажных объявлениях и рисунках.

При этом сама реклама наркотиков уже представляет собой факт пропаганды их употребления, считает Милонов.

По его мнению, её видят не только «потенциальные потребители» запрещённой продукции, но и «люди, не сталкивающиеся с миром криминала».

Особенно большой интерес может возникнуть у детей, видящих такую рекламу, уверен депутат.

«В данной связи прошу Вас принять меры по прекращению массового распространения незаконной рекламы наркотических средств. Считаю, что существующий Уголовный и Административный кодексы нуждаются в поправках в части ужесточения наказания за подобные действия — наказание должно как минимум равняться ответственности за непосредственное распространение самих наркотиков или же быть даже более суровым», — говорится в обращении. 

В настоящее время, согласно статье 228.1 Уголовного кодекса, за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических и психотропных веществ предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх лет до пожизненного заключения. 

Осенью 2018 года в Госдуму был внесён законопроект, в котором предлагалось запретить распространение в СМИ и интернете информации о способах и методах изготовления психоактивных веществ (спайсов). 

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