В МВД создали группу по борьбе с правонарушениями со стороны наркополицейских

В Министерстве внутренних дел России заявили о создании в рамках ведомства группы по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков.

Об этом сообщается на сайте МВД.

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.

В начале сентября президент Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.