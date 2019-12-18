В МВД создали группу по борьбе с правонарушениями со стороны наркополицейских

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В Министерстве внутренних дел России заявили о создании в рамках ведомства группы по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков.
В МВД создали группу по борьбе с правонарушениями со стороны наркополицейских
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МВД.

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.

В начале сентября президент Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.

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