В МВД создали группу по борьбе с правонарушениями со стороны наркополицейских
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МВД.
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.
В начале сентября президент Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.