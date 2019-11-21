В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
- РИА Новости
«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах», — приводит его слова ТАСС.
Он также отметил, что могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в сети.
Смуров не уточнил, будет ли при этом увеличен штат министерства.
Ранее сообщалось, что ведомство создаст отделы по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе в интернете.
В начале сентября президент Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.