В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года. Об этом сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров.

«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в сети.

Смуров не уточнил, будет ли при этом увеличен штат министерства.

Ранее сообщалось, что ведомство создаст отделы по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе в интернете.

В начале сентября президент Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.