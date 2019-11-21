В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

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Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года. Об этом сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров.
В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
  • РИА Новости

«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в сети. 

Смуров не уточнил, будет ли при этом увеличен штат министерства.

Ранее сообщалось, что ведомство создаст отделы по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе в интернете.

В начале сентября президент Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств в сети, а также увеличить штат полиции для борьбы с их незаконным оборотом.

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