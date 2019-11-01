МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT

В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства Ирину Волк.

По её словам, соответствующее решение принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Как отметила Волк, речь идёт о создании в структуре министерства «подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий».

В начале сентября российский лидер Владимир Путин отмечал, что правоохранительные органы должны уделять внимание борьбе с распространением наркотиков в сети.

При этом глава государства подчёркивал, что не уверен в необходимости создания киберполиции.