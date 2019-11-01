МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT
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По её словам, соответствующее решение принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Как отметила Волк, речь идёт о создании в структуре министерства «подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий».
В начале сентября российский лидер Владимир Путин отмечал, что правоохранительные органы должны уделять внимание борьбе с распространением наркотиков в сети.
При этом глава государства подчёркивал, что не уверен в необходимости создания киберполиции.