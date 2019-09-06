Путин ответил на вопрос о возможности появления киберполиции

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны уделять внимание борьбе с распространением наркотиков в интернете, однако отметил, что не уверен в необходимости создания киберполиции.

«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения. В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать», — заявил Путин.

Он отметил, что расскажет об этом главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В 2018 году сообщалось, что в составе Министерства внутренних дел предлагают создать оперативные подразделения антинаркотической киберполиции.