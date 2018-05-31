Правительству предлагают создать в составе МВД антинаркотическую киберполицию

В составе Министерства внутренних дел предлагают создать оперативные подразделения антинаркотической киберполиции. Соответствующую инициативу федерального проекта «Трезвая Россия» в ближайшие дни направят в администрацию президента, правительство и МВД. Об этом RT сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Он рассказал, что способы и механизмы вовлечения молодёжи в потребление наркотиков постоянно трансформируются. При этом распространители запрещённых веществ используют интернет, социальные сети, чаты, форумы, мессенджеры и SMS.

«Для защиты граждан Российской Федерации от наркоугрозы, а также для поиска, борьбы и ликвидации нелегальных каналов сбыта наркотических средств, правоохранительным органам сегодня необходимо постоянно оперативно создавать и применять обновленные, реконструированные и «гибридные» инструменты и методики. Распространение наркотиков через интернет — это киберпреступность. Поэтому должна быть киберполиция, которая будет бороться с такими каналами распространения и уничтожать их, а также искать непосредственных выгодополучателей», — сказал Хамзаев.

Предлагаемой киберполиции в составе МВД следует дать права вести розыск выгодополучателей наркотрафика за пределами России, заключил общественник.

28 мая федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал антинаркотический рейтинг эффективности субъектов России — 2018.

Первые места в рейтинге заняли Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область.