Шахназаров назвал Лужкова яркой фигурой в истории России

Режиссёр, глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с сайтом «Москва 24» назвал бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова яркой фигурой в истории России.

«Надо сказать, что это одна из таких ярких фигур не только в истории Москвы, но и нашей страны», — заявил Шахназаров.

По его словам, Лужков поддерживал деятелей культуры, а также оказывал помощь Крыму и Севастополю.

Со своей стороны, поэт Илья Резник в беседе с телеканалом «Звезда» считает, что Лужков был великим государственным деятелем.

«Я его помню как большого помощника в нашем творчестве. Все программы «Служить России», которые я проводил в течение 10 лет, они все проводились не без поддержки Юрия Лужкова», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.