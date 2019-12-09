Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

Прокуратура Липецкой области организовала проверку в связи с появлением в сети видео с нецензурными выражениями со стороны мэра Липецка Евгении Уваркиной.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника областного прокурора Татьяну Ткачёву.

«К нам сегодня поступило обращение депутата (Олега) Хомутинникова, который просит проверку поведения в общественном месте мэра Липецка. По этому обращению нами, безусловно, будет проведена проверка, и дана правовая оценка всем доводам, которые содержатся в обращении», — заявила помощник прокурора.

Ранее депутат областного совета Олег Хомутинников заявил, что направил обращение в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета из-за появления в одном из Telegram-каналов видео, на котором женщина, голосом похожая на Уваркину, использует матерные выражения из-за неудовлетворительной работы по реконструкции парка.

Отмечается, что Уваркина признала, что это видео её, но отметила, что это была личная беседа и она никого не оскорбляла.