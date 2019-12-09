Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника областного прокурора Татьяну Ткачёву.
«К нам сегодня поступило обращение депутата (Олега) Хомутинникова, который просит проверку поведения в общественном месте мэра Липецка. По этому обращению нами, безусловно, будет проведена проверка, и дана правовая оценка всем доводам, которые содержатся в обращении», — заявила помощник прокурора.
Ранее депутат областного совета Олег Хомутинников заявил, что направил обращение в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета из-за появления в одном из Telegram-каналов видео, на котором женщина, голосом похожая на Уваркину, использует матерные выражения из-за неудовлетворительной работы по реконструкции парка.
Отмечается, что Уваркина признала, что это видео её, но отметила, что это была личная беседа и она никого не оскорбляла.