В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

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В бюджет Пенсионного фонда России на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребёнок родится до конца 2021 года.

«По действующему законодательству второй ребёнок в семье действительно должен появиться до конца 2021 года, при этом распорядиться средствами семья может и позже этого срока. Так что в 2022 году средства заложены на все те же направления, которые предусмотрены программой», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ПФР.

Ранее член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев прокомментировал отказ российских банков принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Кроме того, директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве России Алексей Ульянов в беседе с НСН предложил увеличить материнский капитал до миллиона рублей.

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