В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
«По действующему законодательству второй ребёнок в семье действительно должен появиться до конца 2021 года, при этом распорядиться средствами семья может и позже этого срока. Так что в 2022 году средства заложены на все те же направления, которые предусмотрены программой», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ПФР.
Ранее член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев прокомментировал отказ российских банков принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.
Кроме того, директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве России Алексей Ульянов в беседе с НСН предложил увеличить материнский капитал до миллиона рублей.