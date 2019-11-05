В Госдуме оценили отказ банков принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев прокомментировал отказ российских банков принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.

В беседе с телеканалом «360» парламентарий заявил, что считает позицию крупных банков неправильной, и пообещал обратить на данную ситуацию пристальное внимание. Он также предположил, что с целью решения вопроса, возможно, придётся внести изменения в действующее законодательство.

«Допустить такое положение дел и остаться в стороне Госдума не может, учитывая очень важную значимость материнского капитала, с точки зрения, прежде всего, многодетных семей. Поэтому, если это необходимо, будем корректировать законодательство, чтобы таких проблем не возникало», — подчеркнул он.

По его мнению, на это не потребуется много времени.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что большая часть семей в Севастополе планирует направить маткапитал на улучшение жилищных условий.