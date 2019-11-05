В Госдуме оценили отказ банков принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев прокомментировал отказ российских банков принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.
В Госдуме оценили отказ банков принимать маткапитал как взнос по ипотеке
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» парламентарий заявил, что считает позицию крупных банков неправильной, и пообещал обратить на данную ситуацию пристальное внимание. Он также предположил, что с целью решения вопроса, возможно, придётся внести изменения в действующее законодательство.

«Допустить такое положение дел и остаться в стороне Госдума не может, учитывая очень важную значимость материнского капитала, с точки зрения, прежде всего, многодетных семей. Поэтому, если это необходимо, будем корректировать законодательство, чтобы таких проблем не возникало», — подчеркнул он.

По его мнению, на это не потребуется много времени.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что большая часть семей в Севастополе планирует направить маткапитал на улучшение жилищных условий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить