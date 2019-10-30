В Севастополе рассказали, на что семьи намерены потратить маткапитал
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Согласно результатам анкетирования, 54% опрошенных планируют направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, в том числе по программе льготного кредитования. Как уточнили в ведомстве, в 2019 году 1095 семей уже направили средства материнского капитала на эти цели.
Ещё 37% семей планируют получить часть средств материнского капитала в виде ежемесячных выплат — такая возможность появилась в 2018 году для граждан с низким доходом. Размер такой выплаты в текущем году по Севастополю составляет 10 766 рублей в месяц.
С 2020 года в Севастополе будет также выдаваться региональный материнский капитал.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.