В Севастополе рассказали, на что семьи намерены потратить маткапитал

Большая часть семей в Севастополе планирует направить маткапитал на улучшение жилищных условий, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Пенсионного фонда России.

Согласно результатам анкетирования, 54% опрошенных планируют направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, в том числе по программе льготного кредитования. Как уточнили в ведомстве, в 2019 году 1095 семей уже направили средства материнского капитала на эти цели.

Ещё 37% семей планируют получить часть средств материнского капитала в виде ежемесячных выплат — такая возможность появилась в 2018 году для граждан с низким доходом. Размер такой выплаты в текущем году по Севастополю составляет 10 766 рублей в месяц.

С 2020 года в Севастополе будет также выдаваться региональный материнский капитал.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.