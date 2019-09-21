В Москве 13 октября пройдёт осенний мотофестиваль

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В Москве 13 октября откроется осенний мотофестиваль к закрытию мотоциклетного сезона, гости мероприятия увидят выступления мотоспортстменов, мотопарад, а также смогут посетить выставку мотоциклов.
В Москве 13 октября пройдёт осенний мотофестиваль
  • © mos.ru

Сбор участников мотопарада начнётся на проспекте Академика Сахарова в 09:00, после чего колонна начнёт движение по Садовому кольцу до смотровой площадки на Воробьёвых горах, где пройдёт другая часть фестиваля с 12:00 до 19:00.

Ожидается, что в заезде поучаствуют около 2 тыс. мотоциклистов. Их будут сопровождать сотрудники ГИБДД, а несколько улиц в городе будут перекрыты.

В августе в Петербурге, как сообщали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничивали движение транспорта из-за фестиваля «Мотостолица».

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