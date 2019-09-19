В Федерации автомобилистов России напомнили о подготовке машины к зиме

Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.

«Если на замену стеклоомывающей жидкости на незамерзающий её вариант у нас ещё есть время, то прямо сейчас я бы рекомендовал владельцам автомобилей заменить масло, потому что за лето оно, скорее всего, пришло в негодное состояние», — заявил он.

По его словам, перед наступлением холодов необходимо по меньшей мере проверить и заменить все жидкости в машине, а также проверить электричество, в том числе обогрев зеркал и заднего стекла.

Кроме того, Канаев рекомендует протестировать все нагревательные элементы и люфт рулевого управления.

«А лучше пройти диагностику и подготовить автомобиль к зиме в соответствии с её результатами», — добавил он.

Ранее Канаев напомнил, когда лучше всего менять летнюю резину на зимнюю.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.