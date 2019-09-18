В Федерации автомобилистов России напомнили, когда лучше всего менять летнюю резину

Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил, когда лучше всего менять летнюю резину на зимнюю.

Он призвал учитывать температурный режим — шины желательно менять, когда средняя дневная температура опускается ниже +6 ˚С.

«Но это правило больше подходит для Центральной России. В южных регионах страны ситуация другая — там резину меняют около 10% автомобилистов. Владельцы джипов тоже меняют резину, но за редким исключением, потому что на внедорожниках она, как правило, всесезонная», — отметил Канаев.

По его словам, на данный момент технологии таковы, что смена резины через 10—15 лет не потребуется, поскольку могут изобрести покрытие, способное обеспечивать безопасность дорожного движения при любых температурных режимах и погодных условиях.

«Если у нас случается аномальный резкий гололёд, а среднедневная температура при этом держится выше +5—6 ˚С, то тут нужно ориентироваться по ситуации. Дело ведь ещё и в радиусе колеса. Чем он меньше, тем раньше надо менять резину на зимнюю», — рассказал эксперт.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.