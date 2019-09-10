В Движении автомобилистов России оценили предложение повысить утилизационный сбор

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.

Как считает Похмелкин, это может привести к росту цен на автомобили.

«Как только повышается ставка на импортные автомобили, отечественный производитель повышает свои цены», — пояснил он.

По предварительным расчётам, в среднем ставки сбора могут вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.

В июне автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.