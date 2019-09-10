В Движении автомобилистов России оценили предложение повысить утилизационный сбор
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- РИА Новости
Как считает Похмелкин, это может привести к росту цен на автомобили.
«Как только повышается ставка на импортные автомобили, отечественный производитель повышает свои цены», — пояснил он.
По предварительным расчётам, в среднем ставки сбора могут вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.
В июне автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.