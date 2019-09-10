Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

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Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По предварительным расчётам, в среднем ставки сбора могут вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.

Отмечается, что цель повышения — сохранение нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин.

Производители и импортёры автомобилей обязаны выплачивать государству утилизационный сбор с 2012 года.

С 1 апреля 2018 года правительство России ввело новые ставки утилизационного сбора, который предусмотрен в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учётом их технических характеристик и износа.

Ранее Newinform сообщал, что эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года.

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