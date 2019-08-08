Эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года, сообщает Newinform.

Первое место занял BMW пятой серии. За семь месяцев продано 4090 автомобилей.

На второй позиции оказался Mercedes-Benz E-класса. В январе — июле дилеры марки реализовали 3437 машин.

Далее следуют BMW третьей серии (2,85 тыс.), Mercedes-Benz C-класса (2,1 тыс.) и Audi A4 (1,3 тыс.).

В первую десятку также попали Lexus ES, Mercedes-Benz S-класса, Audi A3, BMW седьмой серии и Genesis G70.

Ранее Nation News сообщал, что эксперты заявили о снижении мирового авторынка на 6,6% за первые полгода.