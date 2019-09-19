СК сообщил о госпитализации пострадавших при задержании браконьеров из КНДР пограничников

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Представитель дальневосточного управления СК на транспорте заявил, что четверо российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, госпитализированы.

«Все четверо госпитализированы, один с огнестрельным сквозным ранением. Двое прооперированы. Состояние стабильное», — цитирует представителя СК РИА Новости.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Четыре сотрудника пограничной охраны пострадали в результате инцидента.

Позднее ФСБ России опубликовала видео операции, в ходе которой в Японском море на двух рыболовных шхунах и 11 мотоботах был задержан 161 гражданин КНДР. На судах нашли запрещённые орудия лова. 

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

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