На Камчатке ищут пропавших в районе мыса Опасный рыбаков

В Камчатском крае спасатели МЧС России присоединились к поиску троих рыбаков, пропавших в районе мыса Опасный.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что «трое рыбаков 20 августа вышли на катере Mitsubishi MS-25в указанный район и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, однако до настоящего времени так и не вернулись».

В МЧС рассказали, что с 21 августа поиск проводился силами краевых спасателей КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», а также сотрудников полиции.

За время поисковой операции удалось обнаружить некоторые личные вещи и обломки катера.

«Всего к настоящему моменту нарастающим итогом обследовано 220 километров водной акватории и прибрежной полосы на площади 110 квадратных километров», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что у берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.