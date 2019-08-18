У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков

Короткая ссылка
У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков. 
У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков
  • РИА Новости

«Около 75 спасённых рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на родину. Всех их передадут сопредельной стороне по упрощённой процедуре», — приводит РИА Новости сообщение регионального погрануправления ФСБ России.

Согласно российскому законодательству, моряки, ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий, не являются нарушителями государственной границы.

Ранее северокорейские суда запросили разрешение переждать непогоду близ российского берега.

В прошлом году сообщалось, что спасатели МЧС обнаружили обломки рыболовного судна КНДР в Японском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить