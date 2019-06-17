В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору клубники

Короткая ссылка
Специалисты «Роскачества» дали рекомендации по выбору клубники, сообщает Nation News.
В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору клубники
  • ©pixabay.com

По словам экспертов, ягоды, продаваемые на рынках и в магазинах и выращенные на дачах, — это особый вид земляники. Как правило, транспортировка этих ягод с отечественных грядок на прилавки начинается со второй недели июня, а то, что продаётся раньше, — продукция из Греции, Польши и других стран.

Импортную клубнику обрабатывают антибиотиком, а внутри страны используют камеру, заполненную специальным газом, чтобы предотвратить рост микроорганизмов. В любом случае рекомендуется тщательно промывать ягоды перед употреблением.

Тепличная клубника практически не пахнет. Ягоды не должны быть слишком мягкими или слишком твёрдыми. Цвет зависит в большей степени от сорта.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что «Роскачество» отчиталось о проверке продукции с заменителями молочного жира в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить