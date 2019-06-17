В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору клубники

Специалисты «Роскачества» дали рекомендации по выбору клубники, сообщает Nation News.

По словам экспертов, ягоды, продаваемые на рынках и в магазинах и выращенные на дачах, — это особый вид земляники. Как правило, транспортировка этих ягод с отечественных грядок на прилавки начинается со второй недели июня, а то, что продаётся раньше, — продукция из Греции, Польши и других стран.

Импортную клубнику обрабатывают антибиотиком, а внутри страны используют камеру, заполненную специальным газом, чтобы предотвратить рост микроорганизмов. В любом случае рекомендуется тщательно промывать ягоды перед употреблением.

Тепличная клубника практически не пахнет. Ягоды не должны быть слишком мягкими или слишком твёрдыми. Цвет зависит в большей степени от сорта.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что «Роскачество» отчиталось о проверке продукции с заменителями молочного жира в Москве.