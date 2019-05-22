«Роскачество» отчиталось о проверке продукции с заменителями молочного жира в Москве
- РИА Новости
Цель исследования — определить, насколько правомерно производители отнеслись к новому закону о правилах маркировки кисломолочных продуктов с содержанием растительных жиров.
Проверено 45 магазинов 16 торговых сетей. Специалисты изучили более 500 продуктов. Нарушения обнаружены лишь у пяти товаров.
«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит в составе растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны». Сметанкой на этикетке такой продукт больше называть нельзя», — цитируют «Известия» заместителя руководителя «Роскачества» Елену Саратцеву.
Ранее «Росконтроль» проверил качество магазинных сырников.