Путин поздравил балерину Захарову с днём рождения
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- РИА Новости
«Уникальный талант, блистательное мастерство и верность своему призванию позволили Вам добиться подлинных высот в творчестве, стать яркой звездой отечественного и мирового балета», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что работы Захаровой стали шедеврами и получили признание миллионов ценителей балета.
Президент России пожелал артистке здоровья, успехов и вдохновения.
Ранее народный артист России балетмейстер Борис Эйфман в интервью RT рассказал о гастролях Санкт-Петербургского государственного академического театра балета в Азии и Европе в 2019 году.