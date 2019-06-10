Путин поздравил балерину Захарову с днём рождения

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Российский лидер Владимир Путин поздравил народную артистку России, балерину Большого театра Светлану Захарову с днём рождения, отметив её вклад в хореографическое искусство.
Путин поздравил балерину Захарову с днём рождения
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Уникальный талант, блистательное мастерство и верность своему призванию позволили Вам добиться подлинных высот в творчестве, стать яркой звездой отечественного и мирового балета», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что работы Захаровой стали шедеврами и получили признание миллионов ценителей балета.

Президент России пожелал артистке здоровья, успехов и вдохновения.

Ранее народный артист России балетмейстер Борис Эйфман в интервью RT рассказал о гастролях Санкт-Петербургского государственного академического театра балета в Азии и Европе в 2019 году.

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