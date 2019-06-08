Эйфман рассказал о предстоящих гастролях в Азии и Европе

Народный артист России балетмейстер Борис Эйфман в интервью RT рассказал, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета в 2019 году планирует выступить в ряде стран Азии и Европы.

«У нас в этом году запланировано очень много гастролей по многим странам мира. Спектакли будут в Японии, Испании, Германии, Корее, Китае. Спектаклей очень много, и надеемся, что наше искусство будет так же успешно приниматься, как оно сейчас принимается в США», — сказал балетмейстер в Нью-Йорке, куда театр приехал со спектаклем «Эффект Пигмалиона».

Эйфман отметил, что решил поставить спектакль в жанре трагикомедии, поскольку сегодня «мир полон негативных эмоций» и он хотел «дать людям позитивную энергию, которая им необходима».

Также Эйфман подчеркнул, что для самих артистов очень интересно было окунуться в мир «каких-то комедийных положений, весёлых и остроумных хореографических находок».

«Я очень рад, что нашёл возможность поставить балет на музыку Иоганна Штрауса. Эта музыка полна эмоций, чувств светлых, радостных, танцевальных. Сам балет, мне кажется, получился очень светлым и праздничным», — рассказал балетмейстер.

Он добавил, что сюжет спектакля «Эффект Пигмалиона» его «вдохновил именно тем, что в нём для хореографа возможна пластическая метаморфоза».

«Герои начинают спектакль в одной пластике и затем, естественно, под влиянием Пигмалиона меняют пластику и характер. В общем-то, вся эта динамика изменений в хореографии и есть преимущество этого балета», — сказал балетмейстер.

По словам Эйфмана, в постановке также используется техника бального танца, который «совершенно новый в его труппе, искусстве».

«Это соединение бального танца и техники современного балета является каким-то новым и даёт неожиданный эффект, эффект Пигмалиона», — отметил балетмейстер.

Ранее Борис Эйфман в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом спектакле «Эффект Пигмалиона».