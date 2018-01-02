Путин поздравил с 91-летием хореографа Юрия Григоровича
«Вы всегда трудитесь увлечённо, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая ваша работа — уникальна», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин также пожелал Григоровичу здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
В июне президент России Владимир Путин вручил в Кремле Государственные премии за заслуги в области искусства, науки и технологий.
Среди награждённых — композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и гендиректор Эрмитажа востоковед Михаил Пиотровский.