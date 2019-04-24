В Курской области нашли пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В Курской области обнаружили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В сёла Суковкино и Егорьевка Касторенского района была направлена группа аварийно-спасательной службы, а также сотрудники полиции. Два артиллерийских снаряда вывезли на полигон для уничтожения.

Вблизи села Старое Роговое Горшеченского района нашли два артиллерийских снаряда и миномётную мину. Их также вывезли для обезвреживания.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе нашли авиабомбу времён войны.