В Курской области нашли пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны

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В Курской области обнаружили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В Курской области нашли пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны
  • ©ГУ МЧС РФ по Курской области

В сёла Суковкино и Егорьевка Касторенского района была направлена группа аварийно-спасательной службы, а также сотрудники полиции. Два артиллерийских снаряда вывезли на полигон для уничтожения.

Вблизи села Старое Роговое Горшеченского района нашли два артиллерийских снаряда и миномётную мину. Их также вывезли для обезвреживания.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе нашли авиабомбу времён войны.

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