Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

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Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши. Об этом информирует РИА Новости.

По словам Кульбачевского, в ведомстве отслеживают влияние изменения климата на людей и животных, живущих на территории города. 

«Что касается животных, то сейчас идёт потепление климата, и начинаются миграции разных видов. Например, появились летучие мыши, которых раньше трудно было увидеть в Москве», — сказал он.

Также глава департамента добавил, что в Москву начали приходить обитающие «чуть южнее» виды животных, например, лисы и зайцы.

Ранее сообщалось, что жительница Воронежа приютила 250 летучих мышей.

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