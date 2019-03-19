СМИ: В России могут снизить комиссию за эквайринг для аптек

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Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров заявил, что в России могут снизить комиссию за эквайринг для аптек. Об этом пишет газета «Известия».

Как сообщил Кашеваров, в ходе прошедшего 17 марта совещания с участием представителей министерств и ведомств было решено, что снижение платы за эквайринг необходимо приоритетно поддержать в социальной сфере, включая аптеки и сферу образования.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что планируется также ограничить размер комиссии.

«Предлагается, чтобы ограничение было 3%, но, например, не больше 10 тыс. рублей. Или 5 тыс. рублей», — отметил он.

В январе телеканал «360» передавал, что Мособлдума одобрила в первом чтении законопроект об электронных рецептах на лекарства.

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